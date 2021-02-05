美國研究：親中網絡設假帳戶外宣　趙立堅新民黨員有份散播假消息

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-05 17:21

美國社交媒體分析機構2月4日發表一份研究指控，一個由虛假賬戶組成的親華網絡在社交媒體為中國做外宣。被指有份散播假消息的帳戶包括新民黨社區主任陳志豪的「陳志豪資訊台」和網媒「港人講地」。報告又指，其中一個虛假帳戶的推文曾獲中國外交部發言人趙立堅轉發。

格拉菲卡研究公司（Graphika）的報告指，這個網絡由偽造且冒牌的帳戶組成，在Youtube、Twitter和Facebook稱讚中國，批評美國，攻擊流亡的中國億萬富翁郭文貴和香港民主運動，又嘲諷華府應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）及國會致命暴亂。

圖為中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部）

報告認為，這些帳戶2018年7月起攻擊郭文貴，2019年初開始批評香港反修例運動，2020年初起專注討論中國在經濟增長、貿易、外交政策和抗疫中的成就，及美國在經濟增長、社會穩定、外交政策和抗疫方面的失敗。

報告認為該網絡是「中國的垃圾郵件網絡」（Chinese Spam Network），又稱這些假消息為「垃圾假資訊」（spamouflage）。

報道提到的其中一個假帳號為賀景潤，還附截圖顯示趙立堅分別在2020年2月21日和3月3日轉發賀景潤的推文。除了趙立堅外，轉載賀景潤推文次數最多的帳戶還有中國駐伊朗大使、中國駐巴拿馬大使和中國駐法國大使等。不過無證據顯示他們故意從假帳戶宣傳內容。