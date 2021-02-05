拜登稱中國是最嚴峻競爭者　北京：致力發展不衝突關係

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-05 20:09

美國總統拜登（Joe Biden）2月4日發表外交政策講話，將中國定位為「最嚴峻的競爭者」。中國外交部2月5日回應稱，中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益，希望美方客觀理性看待中國和中美關係。

在中國外交部2月5日的例行記者會上，有記者提問稱，拜登稱中國是美國「最嚴峻的競爭者」，美國將「繼續反擊中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊」，詢問中方回應。

發言人汪文斌回應指，與其他任何國家間的關係一樣，中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事。在新冠肺炎（COVID-19）疫情、氣候變化等全球挑戰面前，中美能夠合作、必須合作的領域不是減少，而是更多、更廣了。

汪文斌強調，中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益，希望美方順應兩國民意和時代潮流，客觀理性看待中國和中美關係，採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。