新冠疫苗丨加拿大獲COVAX分發190萬劑疫苗惹議　在野黨：有損國譽

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-05 22:36

世界衛生組織（WHO）主導的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）為公平分配疫苗而設，希望保障發展中國家取得疫苗，但2月3日計劃公布首批疫苗分發的預測名單，當中最初會有190萬劑疫苗運往加拿大，引來爭議。

加拿大是七國集團（G7）中唯一一個在這個階段取得疫苗的國家。發達國家如新西蘭及新加坡等亦有要求獲得早期的疫苗分發。不過大多數的疫苗都會運往中收入及低收入的國家。

加拿大政府除了COVAX外，亦已達成3.98億劑疫苗的協議，足夠應付國內3700萬人。因此政府在COVAX首階段分發中獲得疫苗，引起爭議。

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在野黨：損害國譽

綠黨（Green Party）領袖保羅（Annamie Paul）指，這是一個錯誤的決定。她說，加拿大為額外疫苗對COVAX的依賴，損害國家國際聲譽。她說，加拿大從COVAX取得疫苗的舉動可能會延長病毒在其他地方的傳播，並使更多的變種出現。

首要確保國民接種

國際發展部長古爾德（Karina Gould）接受加拿大廣播公司訪問時解釋稱，從一開始COVAX就在該國的疫苗計劃之中，她指「我們的首要任務是確保加拿大人可使用疫苗。」

古爾德又表示，COVAX的目標是向所有成員國的20％人口提供疫苗，包括能夠自己籌集資金的國家及接受捐贈的成員國。