緬甸政變丨國內多處示威：仰光十萬人上街　渺瓦底警發射橡膠子彈

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-07 23:15

緬甸數以萬計民眾2月7日集會，譴責軍政府上周發動政變，並要求釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。軍政府上周稱為了「維穩」管控網絡，央視2月7日稱當地時間下午2時左右網絡已恢復，除了4家主要電訊商的手機網絡。

緬甸踏入反政變示威第二日，在最大城市仰光（Yangon）的示威者身穿紅色衣服，手持紅色旗幟和汽球。紅色是全國民主聯盟（National League for Democracy Party）的顏色。示威者高叫口號，稱不要軍事獨裁以及要求民主等，他們也舉起代表反政變示威的3指手勢。

法國媒體引述估計資料稱，仰光有10萬人湧上街頭。聯合國職員內部筆記估計，有1,000人參加首都內比都（Naypyidaw）的示威，同時有6萬人在仰光示威。第二大城市曼德勒（Mandalay）、很多市鎮及村莊亦有示威。

圖為2月7日緬甸示威者在曼德勒遊行，抗議軍政府政變。（AP）

央視：警用橡膠子彈

緬甸第二日的示威大致和平，不過東南部小鎮渺瓦底（Myawaddy）的示威活動進行期間傳出槍聲。

影片顯示身穿制服的警察持槍，他們衝入為數達數百名的示威者當中。警方開槍驅散示威者。

路透社稱未清楚警方發射的是什麼彈藥，以及不知道有沒有人傷亡。央視報道稱警方發射的是橡膠子彈。

提供追蹤網絡中斷服務的Netblocks在社交媒體Twitter發文指，在資訊封鎖後，緬甸多個供應商的互聯網連接服務證實在當地時間下午2時起部分恢復。

以英國為基地的Netblocks指，社交媒體平台仍然被封鎖。