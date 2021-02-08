一分鐘看世界｜緬甸多處爆示威、杯葛冬奧有用？投資App暗藏危機

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-08 07:00

今天是2月8日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬甸政變

緬甸實質領袖昂山素姬與她的執政黨「全國民主聯盟」內一些要員2月1日遭緬甸軍方拘禁。軍方宣布國家進入為期1年的緊急狀態，武裝部隊總司令敏昂萊掌權。警方指控昂山素姬違反進出口法，法庭裁定羈押2周。她被拘觸發國內示威浪潮與公民不服從運動，7日的示威更是傳出警方開槍驅散示威者……（點擊了解更多）

杯葛北京冬奧

北京冬季奧運2022年2月4日舉行。有人權組織以中國人權惡劣為由，發公開信呼籲國際杯葛，拒絕派員參加。美國亦稱在接觸盟友以了解它們的取態。事實過去因各種理由杯葛奧運的事在歷史上亦發生過，但結果都不太理想，相比起杯葛，要達到引起國際關注的目的方法其實不只一個……（點擊了解更多）

危機隱伏投資App

美國電子遊戲零售商GameStop及電影院線AMC等一度是沽空機構致力「質低」的對象，卻在網民散戶聯手入市下飆升，令一些「大鱷」損手離場。在這場「風暴」中，一些本來不太出名的人或物忽然「爆紅」，例如新一代明星創投家Chamath Palihapitiya。這場「大戲」其中一個主角也是像Robinhood這類交易平台，然而線上劵商與App的投資「遊戲化」卻是危機四伏……（點擊了解更多）

貝佐斯時代

2月3日，亞馬遜創始人貝佐斯宣布，將卸任行政總裁一職，轉而擔任執行董事長。在他多年管理下，亞馬遜「百足咁多爪」，不乏改變人們生活的產品或服務。亞馬遜早期的成功得益於其創始人對互聯網的先見之明。但其持久的成功依賴於它將電子商業的好處帶到現實世界的能力......（點擊了解更多）

↓貝佐斯的營商之道載入管理教科書的教材，他的情史也是足可拍成電影。他與原配妻子相對多年，最後因第三者介入離婚收場。

+ 13 + 13 + 13

疫苗分發啟動

約190國參與的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗實施計劃（COVAX）2月3日公布第一批疫苗分發名單，會在2021年中前，讓10多個有參與計劃的國家有足夠疫苗，供其國內逾3%人口接種。COVAX的目的是確保疫苗能夠公平且有效率地在全球分配，即使是發展中國家，也能獲得足夠疫苗對抗新冠肺炎……（點擊了解更多）

↓想知其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

中美關係

美國總統拜登2月5日接受訪問時指，中國國家主席習近平骨子裏沒有民主……（點擊了解更多）

中美關係：圖為2月5日，美國總統拜登在白宮發言。（AP）

編輯精選

被「詛咒」的中非共和國：內戰、宗教、礦物與牛｜地理看地界

以色列疫苗計劃已見成效 高效率的背後爭議

難以分割的以巴 兩極分化的疫苗分配

必看話題文章

Clubhouse爆紅馬斯克也是用家 聲音導航＋憑柬入場話題十足

Clubhouse旋風捲全球 波多野結衣「開房」迅速逼爆

美祿在日本瘋傳是健康補血品引發搶購 為何大賣時卻宣布停售？

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。