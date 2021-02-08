印度冰川斷裂引發洪災增至14死170失蹤　救援工作遇阻

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-02-08 14:46

印度首都新德里以北500公里，靠近中印邊境的喜馬拉雅山脈南達德維冰川斷裂，洪水沿着恒河源頭的道里根加河呼嘯而下，一路沖毀印度北阿坎德邦的5座橋樑，以及大壩、施工隧道、石油工地和村莊，目前事故已造成14人喪生，170人失蹤。

據新德里電視台報道，截至2月8日上午，這場前一天早上爆發的洪災已升至14人遇難，超過170人失蹤，數千人緊急撤離。北阿坎德邦發言人稱，失蹤者主要是被洪水徹底摧毀的希甘加水電站的工人。

救援工作暫停

除了希甘加水電站，正在建設的塔普萬大壩工地也被洪水摧毀，印度軍警在大壩附近發現了10具屍體。當地警方發言人稱，有16名被困在大壩施工隧道中的工人被救出，但仍有超過30人被困在另一條施工隧道中。2月8日清晨，因水位上漲，救援工作暫時停止。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交媒體上表示，他一直在關注這場災情：「我在監測北阿坎德邦的不幸情況，為那裏的每個人祈禱。」由印度科技部喜馬拉雅地質研究所專家及政府官員組成的兩個調查小組已趕赴南達德維冰川，調查洪災源頭。

前部長：水電項目不應建在這裏

2月7日晚，印度前水利部長巴蒂（Uma Bharti）批評政府不應在本次受災地區建設水電站，「我擔任部長時曾提出，喜馬拉雅山脈是一個非常敏感的地方，水電項目不應建在這裏。」新德里電視台公布的最新圖像顯示，被洪水沖垮後的印度國家電力公司希甘加水電站已經看不到建築物，只有一片淤泥和殘骸。

聯合國清潔發展機制（CDM）網站上的一份關於希甘加水電站建設規劃的文件顯示，該水電站在建設前沒有經過印度政府環保部評估。

美國《紐約時報》報道，氣候變化正在以驚人的速度融化喜馬拉雅冰川，最近的一項研究發現這些冰川可能在21世紀末基本消失。環保人士則批評，印度各地政府長期不更新洪水監測系統，已經在2008年、2011年和2014年造成過應對洪災不力的結果。

2月7日晚，印度北阿坎德邦首席部長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）宣布為遇難者家屬支付每人40萬盧比的賠償金。印度總理莫迪隨後宣布另為每位遇難者支付20萬盧比賠償金，並向每位重傷者發放5萬盧比的救濟。