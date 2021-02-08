美國白宮經濟學家：美國經濟已經停滯

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-08 21:04

一位白宮高級經濟學家2月5日表示，最新的就業報吿強調了繼續發放額外失業補助的重要性，以及國會正在考慮的1.9萬億美元刺激計劃的必要性。

路透中文網2月7日報道，白宮經濟顧問委員會委員Heather Boushey反駁了前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）等人提出的擔憂，美國總統拜登（Joe Biden）提出的計劃規模有推高通脹的風險。

Boushey稱：「這種觀點忽略了就業數據所顯示的現實，即我們看到的是一個已經陷入停滯的經濟。」

「怕在未來擔憂可能做得太多，而認為我們現在應該減少支出規模的想法似乎與擺在我們面前的經濟證據不符，」她稱，「不作為的代價遠遠超過可能做得太多的代價。」

美國1月就業崗位小幅增長，但2020年12月的降幅比最初預期的還要嚴重。

「在任何經濟衰退中，失業補助都是第一道防線，」她表示，「因此，這絕對是當務之急，只要工人需要，就一直髮放補助，這真的是當務之急。」

她還強調了拜登欲將聯邦最低薪資從每小時7.25美元提高到15美元的承諾，並表示，提高薪資將分階段進行，以避免對經濟造成衝擊。

「這是一個真正引起人們共鳴的問題，因為人們相信……每個人都應該得到公平的薪資，」她稱，「所以，我還想強調，這是總統非常致力於解決的事情，為勞動力市場最底層的工人增加薪資。」