一分鐘看世界｜加拿大新簽證開始接受申請、印度洪災、彈劾特朗普

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-09 07:14

今天是2月9日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

印度洪災逾百人失蹤

喜瑪拉雅山冰川今年冬季異常斷裂，導致印度北阿肯德邦發生致命洪災，增至20人死，逾百人失蹤。由於正值寒冷冬季，為何冰川會異常斷裂引起各界關注。專家認為，這可能是當地氣候變遷及全球暖化造成……（點擊了解更多）

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+ 6 + 6 + 6

特朗普彈劾案即將開審

美國前總統特朗普的彈劾審訊預計2月9日在參議院正式展開，由於參議院本周還要審議拜登政府的官員任命、抗疫紓困法案等，預計將會速戰速決，甚至可能會是美國史上最快完成的彈劾審訊。有智庫預測可能出現的9個結局……（點擊了解更多）

圖為1月12日美國時任總統特朗普在白宮向媒體發言。（Getty）

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+ 18 + 18 + 18

緬甸示威

緬甸軍方1周前發動政變後，2月8日全國多個城市及小鎮都有大批民眾上街示威遊行，警方在首都出動水炮驅散群眾。國營電視台在示威播出訊息，稱國民不會接受不法之徒，他們應被防止及除去。這是緬甸政府就示威發出的第一個評論……（點擊了解更多）

+ 4 + 4 + 4

加拿大新簽證

加拿大向來是不少港人熱門的移民地點之一，當地向香港人提供的新工作簽證自2月8日開始接受申請。究竟加拿大目前的經濟就業情況如何，多倫多和溫哥華兩個最多港人移居城市以外還有其他選擇嗎......（點擊了解更多）

加拿大的新簽證計劃引來不少香港人關注，圖為2020年11月19日加拿大總理杜魯多在渥太華發表聲明。（AP）

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