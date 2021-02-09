俄羅斯稱有意恢復與歐盟關係　但需要考慮雙方利益

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-09 10:05

俄羅斯和歐洲三國互逐外交官員，俄歐關係進一步變得僵持。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2月8日表示，俄羅斯有興趣恢復與歐盟關係，但需要考慮雙方利益。

佩斯科夫說，俄羅斯一直有興趣恢復與歐盟關係，俄羅斯不是俄歐關係停擺的始作俑者。俄羅斯認為，恢復俄歐關係必須考慮雙方利益，並反對互相干預對方利益和應用雙重標準。

佩斯科夫表示，莫斯科打算採取果斷的行動，但不代表想導致莫斯科和布魯塞爾的關係疏遠或惡化，反而有意發展關係。

圖為2021年2月5日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利和俄羅斯外交部長拉夫羅夫於莫斯科出席記者會。（美聯社）

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）早前訪問俄羅斯。他和俄羅斯外交部長拉夫羅夫出席聯合記者會時說，歐俄關係遠不令人滿意，但雙方外交渠道仍應保持暢通，歐盟尚未就追加對俄制裁制定方案。但隨後，博雷利於社交媒體表示，俄羅斯驅逐歐洲三國外交官說明俄不想抓住機會與歐盟展開建設性對話，指歐盟必須制定方案讓俄承擔後果，不排除追加制裁。

俄羅斯外交部7日表示，對博雷利的言論「前後不一」感到驚訝。佩斯科夫認為，這並不意味俄羅斯和歐盟之間的脆弱關係將進一步惡化。