埃爾多安敦促默克爾　土歐應盡快達成新難民協議

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-09 22:06

土耳其媒體2月9日報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2月8日在與德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行的視像會議中，討論改善土歐雙邊關係的相關事宜。

《自由每日新聞》（Hurriyet Daily News）報道指，埃爾多安在會談中表達希望雙方盡快啟動有關新難民協議之技術磋商的意願，雙方都認為啟動有關磋商是改善歐土關係的重要環節。

當前版本的歐土難民協議於2016年3月18日正式簽署，根據協議，歐盟向土耳其提供必要的難民援助資金，而安卡拉方面則需控制難民向歐盟境內的無序流動。目前，土耳其境內大約收容了約400萬左右的敘利亞難民。

2015年10月18日，土耳其總統埃爾多安在伊斯坦堡星宮（Yildiz Palace）與到訪的德國總理默克爾舉行雙邊會晤。（Getty Images）

在2016年「7-15未遂政變」發生之後，歐土雙方的政治互信急劇下滑。安卡拉政府方面屢次指責歐盟從未兑現難民協議的相關承諾，在歐土關稅同盟升級、入歐談判以及對土耳其公民免簽等諸般關鍵問題上裹足不前，毫無誠意。

與此同時，歐盟方面則對埃爾多安當局在未遂政變以後諸多逆民主化內政操作多有批評。雙方也由此陷入長達數年之久的口水戰中，雙邊關係也一度跌入谷底。

在會談的最後，埃爾多安表達了土方期待在葡萄牙輪值主席國任期內召開土歐高級別峰會的願望，默克爾對此已給予原則式同意。