一分鐘看世界｜特朗普彈劾案開審、世衛專家組、移居加拿大

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-10 07:18

今天是2月10日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

特朗普彈劾案開審

美國參議院2月9日正式開審前總統特朗普的彈劾案，兩黨領袖並已就程序達成協議。遭追擊的特朗普陣營批評彈劾是政治戲碼，外界也估計這次成功彈劾的機會不高。審訊預計最快在2月13日結束，有分析認為，共和黨將繼續捍衛特朗普的「老大」地位……（點擊了解更多）

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+ 18 + 18 + 18

世衛專家組結束武漢考察

世衛專家組完成在武漢的追查新冠病毒源頭工作，與中方聯合召開記者會。中方組長稱，沒證據顯示武漢2019年12月前有疫情爆發，世衛專家組代表又指，病毒「極不可能」來自武漢實驗室……（點擊了解更多）

世衛專家組內的動物疾病專家昂巴雷（Peter Ben Embarek）2月9日在武漢見記者（Reuters）

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阿拉伯的「火星之光」

美國、中國和阿聯酋在去年7月分別發射火星探測器，其中阿聯酋的「希望號」（Amal）火星探測器成功捷足先登，於2月9日成功進入環火星軌道，是全球第五個國家取得這個成就，亦成為阿拉伯國家的首例…… （點擊了解更多）

阿聯酋探索火星：圖為2月9日，阿聯酋民眾在杜拜慶祝火星探測器「希望號」成功進入環火星軌道。（AP）

緬甸示威中槍事件

緬甸連續第4天爆發民眾示威，抗議軍方發動政變，多人被捕，事件引發國際關注，新西蘭暫停與緬甸往來。路透社2月9日報道，在首都內比都，警方開槍驅散示威者，大部分是向天開槍，事後當地有4人受傷送院，其中一名女子頭部中彈，醫生指根據X光檢查結果顯示，該子彈為實彈……（點擊了解更多）

+ 5 + 5 + 5

「港人簽證」計劃設截止日期

加拿大推出新措施吸引香港人移民，其中為港人設立的新工作簽證計劃已開始接受申請，根據加拿大更新的官方網站內容，有關計劃設截止申請日期，為2023年2月7日。加方也提及申請人必須是18歲或以上，即沒有年齡上限。加拿大移民法律專家估計，可能會有2萬人離港......（點擊了解更多）

加拿大的港人簽證計劃引來關注，圖為加拿大城市埃德蒙頓（Edmonton）（Getty）

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