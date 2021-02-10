反修例紀錄片《不割席》入圍奧斯卡最佳紀錄短片

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-10 16:11

美國電影藝術與科學學院2月9日公布第93屆奧斯卡金像獎部份入圍名單。挪威導演哈默（Anders Hammer）執導的紀錄片《不割席》（Do Not Split）入圍奧斯卡最佳紀錄短片。紀錄片以香港反修例示威作為題材。

紀錄片於森丹斯電影節（Sundance Film Festival）首映。全長35分鐘的短片紀錄了反修例示威的場面，包括11月的香港中文大學衝突和香港理工大學衝突，訪問了現場的示威者以及前香港大專學界國際事務代表團成員邵嵐，並講述疫情導致示威休止和去年實施的《港區國安法》。

Our documentary about the protests in Hong Kong – Do Not Split 不割席 – is one of the ten films on the Oscars shortlist for best Documentary Short Subject. @fieldofvision @CharlotteCook @jooeysiiu @martinhorntveth @FrittOrd https://t.co/GtXbYZN70j — Anders Hammer (@andershammer) February 10, 2021

今屆奧斯卡有140套短片符合最佳紀錄短片提名資格，由評審成員選出入圍的十強。最終提名名單將於3月15日公布。頒獎典禮將於4月25日舉行。