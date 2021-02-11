一分鐘看世界｜世衛調查未解疑問、東奧風波未息、疫情衝擊迪士尼

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-11 07:00

今天是2月11日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

世衛調查未解答的疑問

世衛專家小組完成武漢12日的考察，在記者會上公布考察結果，要尋找疫情源頭困難，專家此行未有給出確實答案，甚至遺留更多的問題。但就有美媒指出，專家組在會上認可中方敘述的關鍵部分，已是贏得一場公關勝利。至於美方則稱，希望能夠仔細審查世衛報告數據……（點擊了解更多）

2021年2月9日，世界衛生組織和中國專家在武漢市召開新聞發布會。（AP）

↓想知道各地民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

森喜朗風波未息

東京奧組委員會會長森喜朗的性別歧視言論風波未平息，日本在野黨一班女性議員就穿上白色衣服出席眾議院會議，以示向森喜朗抗議。隨着外界要求森喜朗下台的聲明愈叫愈響，東京奧組委將召開特別會議。在東奧充滿爭議的時刻，奧運官方Twitter把主頁的東奧圖撤下，換上北京冬奧圖，引來不少議論……（點擊了解更多）

2月9日日本眾議院議員出席會議（日本立憲民主黨Twitter）

疫情衝擊迪士尼

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，迪士尼宣告將關閉製作《冰河世紀》的藍天工作室，450人面臨失業。在各界盼待疫情趨緩之時，英國則再發現兩種新變種病毒，引來加劇疫情的擔憂。疫情令無數人失去生命，幸在法國也傳來好消息，一名116歲婆婆在染疫後確診，她直言對自己染病並不害怕……（點擊了解更多）

圖為《冰河世紀3：大威龍駕到》（Ice Age: Dawn of the Dinosaurs）動畫宣傳海報（電影劇照）

特朗普彈劾案審訊

美國參議院繼續審議前總統特朗普的彈劾案，該院之前以56對44票的比數，通過聆訊合憲，意味審訊可以繼續。而在第二天聆訊，控方繼續列出證據，指控特朗普在國會衝擊所扮演的角色，直言對方是當天事件的首要煽動者。另一方面，美國務卿布林肯表示，特朗普對中國採取更強硬的態度正確，並指明拜登政府外交政策會把人權和民主置於核心位置......（點擊了解更多）

彈劾特朗普：彈劾代理人團隊在2月9日步入國會，為參議院第二度彈劾特朗普聆訊展開序幕。（Reuters）

太空競賽

火星再有新「訪客」，除了阿聯酋的「希望號」外，中國「天問一號」也進入環火軌道。各國投放資源到太空計劃，土耳其也加入行列，宣告2023年將送太空人上月球。至於民間的SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），則把目光也放於用數以千計衛星建造互聯網網絡的「星際連接」（Starlink）計劃，並有意分拆上市......（點擊了解更多）

阿聯酋探索火星：圖為2月9日，阿聯酋民眾在杜拜慶祝火星探測器「希望號」成功進入環火星軌道。（AP）

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