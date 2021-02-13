彈劾特朗普丨辯方結案陳詞　指民主黨人曾用同一字眼攻擊特朗普

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-13 05:34

美國前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾聆訊在2月12日進入第四天，由特朗普的律師團隊開始辯護。他們一如外界預期，只花了3小時就完成發言，期間批評彈劾違憲，指提出彈劾的民主黨人發動仇恨特朗普的策略。

特朗普的代表律師在聆訊上批評，今次彈劾是有政治動機的獵巫行動，指民主黨人長年都有意將特朗普趕出白宮。而律師團隊之後將辯護重點著眼於一個字「fight」，並播出多段民主黨人，包括同為陪審團的參議員、以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）等，曾經用過同一字眼鼓勵支持者對抗特朗普。

其中一名辯護律師卡斯托（Bruce Castor）認為，眾議院彈劾代理人在提出理據時，「扭曲」特朗普的言論，並強調特朗普在1月6日的言論並不是國會遭到衝擊的導火線。

彈劾特朗普：美國參議院2月12日繼續舉行彈劾聆訊，同日國會外有反特朗普人士在貨車掛上大銀幕，展示「造反是犯罪」的標語。（Reuters）

辯護團隊之後亦播出片段，顯示黑人男子非裔男子弗洛伊德（George Floyd）去年喪生後，民主黨人讚揚全國各地示威的場面，以及他們以前挑戰共和黨總統當選人的情況等。

特朗普的辯護團隊完成結案陳詞後，隨即進入參議員的問答環節。美聯社報道，有民主黨人在休息時間表示，特朗普曾被警告不要再說選舉不公的言論，否則就會有民眾被殺，但他沒有這樣做，造成國會遭暴徒闖入，最終導致7人喪生。他們強調，特朗普所說的「fight」，與民主黨人在片段中所用的同一字眼，兩者的語境完全不同。