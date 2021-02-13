菲律賓研究延長來訪部隊協議　杜特爾特：美國必須付錢

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-13 13:37

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2月12日表示，希望美國為維持有20年歷史的菲美軍事協議埋單。2020年，杜特爾特曾試圖廢除旨在促進菲美聯合軍事演習的該協議。

杜特爾特對菲律賓軍人發表演說，談到與美國簽訂的《來訪部隊協議》（Visiting Forces Agreement）時說：「嗯，他們得付錢。這是共同的責任，但你們的責任不是免費的」，「因為畢竟戰爭爆發時，我們都要付出代價」。他暗指華府和北京於南海的軍事活動增加。

杜特爾特沒有詳細說明希望從美方得到什麼樣的報酬。

杜特爾特說，美國「可以隨意在我們的國土移動美軍軍隊……我們不喜歡這樣，因為我們想要保持中立。但目前的急迫性需要他們於這裏駐軍，我對此沒有意見」。他重申，他想要避免因為海事主權聲索而與中國對抗，因為這會「引發我們承擔不起的後果」。

美菲兩國官員11日開會，力圖化解雙方對軍隊《來訪部隊協議》的歧見，為美國總統拜登（Joe Biden）政府任內首見。菲律賓國防部長已經表明軍方希望保留協定，因為菲國部隊資源不足，對於透過數十次的年度聯合演習來提升菲律賓部隊能力而言，協定為至關重要。