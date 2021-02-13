日本福島縣外海深夜地震頻頻8人受傷　最大7.1級　東京83萬戶停電

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-14 00:27

日本福島縣外海2月13日晚上11時08分發生黎克特制7.1級地震，震源深度約60公里，日本多地有感，迄今8人受傷。福島縣震度烈度為「6強」。該國人口最稠密的東京測得震度4，身在東京的人明顯感到搖晃。日本內閣官房長官加藤勝信稱，95萬戶停電。此前有報道稱，東京及附近地區83萬戶停電。東北電力則稱，有9萬戶停電。

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同一水域半小時後（晚上11時36分）發生4.8級地震，震源深度約40公里。再過約半小時（晚上11時51分），該區發生5級地震，震源深度約30公里。之後同一水域分別錄得3.6級及3.5級地震。

建議沿岸民眾暫避

福島縣及宮城縣觀察到是次地震震度烈度為6強，意即人在現場將無法站穩，只能在地上爬行；室內大部分不穩固的、重的家具會移動和倒下；大部分耐震能力較差的房屋倒塌，有時耐震能力較強的房屋亦嚴重受損；部分地面會出現裂痕，並發生山泥傾瀉。

日本經濟新聞稱，是次地震中最受影響地區為福島縣相馬市，此外就是位於宮城縣的藏王溫泉滑雪場。

日本放送協會（NHK）報道稱，是次地震暫未構成海嘯威脅，不過《日本時報》報道稱，因餘震或會持續，身在沿岸民眾已被建議走到地勢較高處暫避。

↓有日本記者在個人Twitter帳戶上推文，上載電視新聞畫面，可見戶外鏡頭拍得福島市強烈搖晃的情況：

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd — Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021

核災遺址情況待查

氣象廳稱，觀測到烈度為6強的地方包括宮城縣南部、中通中部以及濱通沿岸地區。濱通是福島第一核電站所在地。在2011年「三一一」地震中，因受海嘯衝擊而發生核泄漏。

營運福島第一核電站的東京電力公司稱，正在評估地震對設施的影響。加藤勝信稱，福島第二核電站及女川核電站沒有異常情況。

日本原子力發電株式會社稱，位於茨城縣的東海第二核電站核電站沒有異常。

↓有人上載地震發生時的影片，可見室內擺設猛烈搖晃並墜落：

暫無海嘯警報

日本氣象廳稱，該國沿海地區海平面或會有一些波動，但毋須擔心。日本首相官邸（行政中心）危機管理中心已成立因應對策小組。

是次地震強度之大，日本本州大半地區以及北海道都有震感，包括宮城縣、福島縣、岩手縣、山形縣、青森縣、秋田縣。當中不乏2011年3月11日日本東北大地震中嚴重受災的地方如石卷市及浪江町等。

根據美國地質調查局（USGS）網站資料，地震發生在福島縣浪江町東北東方90公里水域，達黎克特制7.1級，震源深度54公里。

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