日本福島縣外海深夜「三連震」　最大7.1級　東北多縣震感明顯

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-13 23:19

日本福島縣外海2月13日晚上11時08分發生黎克特制7.1級地震，震源深度約60公里，日本多地有感，連身在東京的人也明顯感到搖晃，市內83萬戶以及附近地區停電。半小時後（晚上11時36分），同一水域發生4.8級地震，震源深度約40公里。之後再過約半小時（晚上11時51分），該區發生5級地震，震源深度約30公里。

日本放送協會（NHK）報道稱，是次地震暫未構成海嘯威脅。

↓有日本記者在個人Twitter帳戶上推文，上載電視新聞畫面，可見戶外鏡頭拍得福島市強烈搖晃的情況：

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd — Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021

福島縣及宮城縣觀察到是次地震震度烈度為6強，意即人在現場將無法站穩，只能在地上爬行；室內大部分不穩固的、重的家具會移動和倒下；大部分耐震能力較差的房屋倒塌，有時耐震能力較強的房屋亦嚴重受損；部分地面會出現裂痕，並發生山泥傾瀉。

↓有人上載地震發生時的影片，可見室內擺設猛烈搖冕並墜落：

日本氣象廳稱，該國沿海地區海平面或會有一些波動，但毋須擔心。日本首相官邸（行政中心）危機管理中心已成立因應對策小組。

是次地震強度之大，日本本州大半地區以及北海道都有震感，包括宮城縣、福島縣、岩手縣、山形縣、青森縣、秋田縣。當中不乏2011年3月11日日本東北大地震中嚴重受災的地方如石卷市及浪江町等。

根據美國地質調查局（USGS）網站資料，地震發生在福島縣浪江町東北東方90公里水域，達黎克特制7.1級，震源深度54公里。

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