彈劾特朗普｜控辯雙方開始結案陳詞　麥康奈爾表明不支持定罪

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-14 02:10

美國前總統特朗普（Donald Trump）的彈劾聆訊在2月13日進入第五天，參議院是否將特朗普定罪前，原本決定傳召證人作供。不過經過控辯雙方談判過後，決定不會安排證人出席，意味參議院或當天裁定特朗普是否罪名成立。

參議院以55對45票，當中包括有5名共和黨人投贊成票，通過傳召華盛頓參議員博伊特勒（Jaime Herrera Beutler）作供，重點著眼於她與眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的對話。

不過有共和黨人之後警告，假如民主黨傳召證人，共和黨亦會採取同樣手段，令整個聆訊會被拖長。最終兩黨高層達成協議，容許博伊特勒的聲明作為證供，之後就交由控辯雙方作結案陳詞，再進行表決。

博伊特勒較早時在聲明指出，麥卡錫向她表示，國會遭受衝擊時，他曾與特朗普對話，要求對方公開「結束騷亂」，並指該批人士是特朗普的支持者。博伊特勒引述麥卡錫的言論，提到特朗普的回應是「這批人士看來比你（麥卡錫）更對選舉結果感到失望」。

而在13日的聆訊舉行前夕，有消息人士透露，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示支持將特朗普定為無罪。他日前向黨友稱，容許他們憑良心投票。