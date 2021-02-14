美媒：中國黑客多年侵入美國公司設備　北京否認指控

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-14 03:21

美媒2月12日報道，中國黑客透過植入惡意代碼和晶片，長年對美國進行間諜活動。不過涉事公司及中國政府都否認指控。

彭博社12日報道，從超過50名來自執法部門、軍方、國會、情報機構和私營部門人士進行訪問後發現，位於加州聖何塞（San Jose）的美國電腦硬件製造商美超微電腦公司（Supermicro Computer），其在中國生產的服務器主板設備，被中國植入惡意代碼和晶片，這些產品曾被美國公司和一些政府部門使用。

報道提到，美國國防部2010年曾發現數千台電腦向中國傳輸軍事網絡數據，後來調查發現，大批售予美軍的聯想（Lenovo）電腦的底板內的其中一塊晶片可以紀錄電腦內輸入的所有資料，再向中國傳送。另外聯邦調查局（FBI）在2015年向多間企業發出警吿，指中國間諜在美超微的服務器上植入了一塊嵌入後門代碼的晶片。

美國情報部門沒有公開相關的具體情況，而是展開調查和反情報工作，試圖查明更多細節。報道未有提及相關調查是否仍在進行或有完整調查結果，但FBI曾在2018年聘請私營機構分析被植入晶片的美超微設備。

對於有關指控，美超微公司12日的聲明稱，該公司從未與美國政府、其他合作伙伴或客戶就報道中所稱的調查有任何聯繫，指報道是穿鑿附會。而中國外交部亦稱，有關指控是在詆譭中國和中國企業，強調中國從來而且以後也不會要求企業或個人通過植入『後門』來為中國政府從其他國家蒐集數據、資料和情報。