白宮副新聞秘書涉威脅女記者辭職

撰文： 陳蹊 王慧珊 最後更新日期： 2021-02-14 11:40

白宮副新聞秘書達克洛（T.J. Ducklo）被美媒踢爆向一名記者發出帶有性別歧視和褻瀆語言的威脅引發風波，目前達克洛已經辭職。

白宮方面證實，白宮副新聞秘書達克洛宣布辭職。圖為2021年2月8日，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在白宮召開記者會。（AP）

白宮2月13日發表聲明，稱接受達克洛的辭職決定。

達克洛則在Twitter發表聲明稱，「沒有任何言語可以表達我的遺憾，我的尷尬和對自己行為的厭惡。」「我所用的言論，是任何女性都不應從任何人口中聽說，尤其是在她工作的情況下。」他又稱，自己的言論「令人討厭，不尊重和不可接受」。

My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB — TJ Ducklo (@TDucklo) February 14, 2021

日前，達克洛被爆威脅美國政治新聞網站Politico女記者帕爾梅里（Tara Palmeri）說「我會毀了你」。除此之外，他還用了許多歧視女性的粗鄙語言。

事件起因是帕爾梅里較早時披露達克洛與新聞媒體Axios記者麥克蒙德（Alexi McCammond）的戀情，而後者曾負責報道拜登的競選活動及其過渡團隊的消息，因此外界關注達克洛的私生活。事件發生後，達克洛受到無薪停職一周的懲罰。