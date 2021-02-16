一分鐘看世界｜疫情中的年初五、緬甸局勢趨緊張、特朗普又脫罪

今天是2月16日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
疫情中的初五
今天是大年初五，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍持續之際，人們生活被大幅改變，例如美國及新加坡開始分別推動「派利市無現金化」或「派利市電子化」，不過後者令人有金錢交易的感覺，包括並非人人受落。說到錢，有商家趁勢推出「鬼馬口罩」，讓用家以印在口罩上的字樣，回答長輩及親戚那些令人尷尬的問題。
今年情人節適逢年初三，對單身一族來說，疫情也改變他們在交友網站的行為。印度由家長主導的「包辦婚姻」正在出現改變。在交友應用程式中，「高富帥」或「白富美」不一定吃香，這一種人或許更受歡迎……（點擊了解更多）
緬甸示威持續
緬甸軍方2月1日發動軍事政變後，當地多處有民眾上街示威。政府一度進行「網禁」，又出動軍警應對，並以水炮及開槍等方式驅散人群。示威行動踏入第10天，當地媒體稱橡膠子彈打進示威群眾，有數人受傷。有迹象顯示軍方加強部署，外界憂慮這是軍方準備鎮壓示威者的前奏。分析認為軍政府發動政變，將國務資政昂山素姬及總統敏溫拘禁，目的其實是……（點擊了解更多）
緬甸政變：圖為2月15日一批工程員在曼德勒市上街示威。他們舉起印有國務資政昂山素姬肖像的標語牌。（AP）
特朗普二度「甩身」
美國前總統特朗普彈劾聆訊在2月13日於參議院進行投票，最終以57對43票的情況下，因未能取得足夠的三分二票數，特朗普被裁定無罪。外界已在注視，拜登政府與國會會將注意力重新集中在因應疫情而推動的刺激經濟方案，而共和黨則須面對與修補黨內撕裂、評估特朗普今後在黨內的影響力，此外是共和黨人是否也如民調結果般認為，特朗普應被禁止再競選總統？（點擊了解更多）
圖為美國民主黨眾議員拉斯金2月11日在參議院議場內，就美國前總統特朗普的彈劾案陳詞。（Reuters）
習近平與拜登通話
在庚子年除夕（2月11日）當日，國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）首次通話。這是拜登上台以來，兩國首腦的首次正式溝通。中國官方和白宮發布兩人通話的新聞稿，從內容來看，習拜確認了中美關係的三大基調：一是可合作、二是有對抗，第三則是……（點擊了解更多）
拜登在2月10日首度與習近平通話，向中國民眾拜年。圖為兩人2013年在北京會面時所攝。（Reuters）
日本強烈地震
在日本三一一大地震10周年前數周，日本福島縣外海2月13日晚上發生7.3級地震，導致百多人受傷、多個地區合計數十萬戶停電、多處道路交通中斷。日出後鏡頭下災區的景象，更勾起人們對於2011年那場地震引發海嘯的恐怖回憶。是次地震發生後數天，同一水域及其他地方都有地震。所幸2月13日的地震僅導致核電站冷卻水輕微泄漏，據報輻射量很低......（點擊了解更多）
森喜朗失言的啟示
東京奧組委會長、曾任日本首相的森喜朗，過去已曾多次因言論掀起風波。他以開玩笑方式調侃女性在場將導致會議時間更長一事，成為國際級醜聞，更在他的政治生涯留下污點。他2月3日稱「女性多的理事會，將會浪費時間」有性別歧視之嫌，引發眾怒。有關他辭職的傳聞在政界流傳多天，他2月12日正式宣告辭職。而從執政黨處理此事的手法中可見，日本推動性別平權，仍有漫漫長路要走……（點擊了解更多）
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