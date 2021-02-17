一分鐘看世界｜加拿大向華「發功」、新變種病毒、昂山素姬罪名

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-17 07:00

今天是2月17日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

加拿大向華「發功」

加拿大發起一項由58個國家參與的倡議，要求一些國家停止任意拘押外國公民作為外交籌碼的做法，雖然沒有列明是針對哪些國家，但就被指矛頭指向中國。結果美國聲援，北京方面則開腔反擊……（點擊了解更多）

圖為2021年1月22日，加拿大總理杜魯多於渥太華出席記者會。（美聯社）

新變種病毒

全球爭相開展疫苗接種計劃，以色列接種疫苗速度在全球名列前茅，當地醫療機構公布涉及60萬人的研究結果指，在接種兩劑輝瑞疫苗後，出現症狀的感染比率下降94%，但傳出好消息的同時，英國一項研究則指再發現新變種的新冠病毒株，名為B1525，並指在11國已出現相關個案，專家對情況感到擔心……（點擊了解更多）

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昂山素姬罪名

緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）的代表律師表示，昂山素姬遭警方加控一項涉嫌違反《自然災害管理法》的罪名，據報可以被處以不超過三年有期徒刑。當地自發生政變以來，多個地方連續爆發以學生及年輕人為首的示威，要求釋放昂山素姬，軍政府則切斷網絡。在緬甸還有一股龐大的群體尚未加入其中，就是佛教僧侶……（點擊了解更多）

圖為2月15日，緬甸仰光的反軍政府示威。目前的示威主要以年輕人為主。（Reuters）

澳洲與Google談判曙光

澳洲與Google的「向傳媒付費」爭拗出現達成共識的曙光，澳洲財長稱非常接近與Google及Facebook達成協議。澳洲七西傳媒（Seven West Media）更與Google就付費轉載新聞內容達成協議，成為全國首個這樣做的主要新聞機構......（點擊了解更多）

圖攝於2019年9月24日，美國加州山景城Google大樓外的標誌。（AP）

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