美國民主黨眾議員控告特朗普煽動國會叛亂　朱利亞尼同為被告

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-17 02:16

美國民主黨密西西比州（Mississippi）眾議員、眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）2月16日對前總統特朗普（Donald Trump）提出訴訟，指控他煽動1月6日的國會叛亂，以及與私人律師和極端主義組織串謀、阻止參議院確認總統選舉的結果。

美聯社指，相信這是首個由國會成員就衝擊國會事件而對特朗普提出的訴訟，是針對特朗普個人提出。訴訟尋求懲罰性及補償性的賠償，但未對此作具體說明。

彈劾特朗普：圖為2020年9月17日，美國民主黨密西西比州眾議員湯普森在國會發言。（AP）

特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）及包括「驕傲男孩」（Proud Boys）與誓言守衛者（Oath Keepers）等組織都被列為被告。這些極端主義組織有成員因參與衝擊國會而被司法部起訴。

訴訟提及，在「拯救美國」（Save America）集會及衝擊國會中展開的一系列經過小心策劃的事件並非意外或巧合。當時有人小心協調一個運動來妨礙確認選舉人團投票結果的法律程序，而該些事件是預期中及可預見的運動巔峰。

特朗普的顧問米勒（Jason Miller）其後發表聲明，否認特朗普組織引起導致騷動的集會，以及煽動和企圖煽動任何在國會出現的暴力行為。而朱利亞尼則暫時未有回應。

另外，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）15日表示，國會會成立一個獨立調查委員會，審視與國會衝擊有關的事實和原因，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）16日表示對有關安排表示支持。