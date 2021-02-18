一分鐘看世界｜澳洲大戰科企、東京奧運波折多、金正恩新名銜

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

今天是2月18日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬甸數以十萬人示威

緬甸繼續爆發大型示威，全國有數以十萬計的民眾上街，繼續抗議軍方發動政變，要求對方釋放國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）。美聯社指，這天的示威為政變以來最大規模。在最大城市仰光，民眾集體堵路，以阻礙交通服務及阻止軍車入城……（點擊了解更多）

+ 3 + 3 + 3

東京奧運波折多

東京奧組委會長森喜朗為失言風波引咎辭職後，日本奧運大臣橋本聖子成為接任的主要候選人，但東京奧運依然面對重重阻礙，目前日本的新冠肺炎疫情仍然持續，島根縣知事丸山達也公開批評政府抗疫不力，有意取消該縣的奧運聖火傳遞……（點擊了解更多）

↓想知道已辭職的東京奧組委會長森喜朗過去的爭議言論，點擊圖輯了解↓

+ 3 + 3 + 3

金正恩新名銜

朝鮮金氏家族再有新消息，除了「第一夫人」李雪主打破消失傳聞，時隔逾1年再與領袖金正恩公開露面外，朝鮮官媒朝中社的英文版則為金正恩添加新名銜，其英文職位名稱改譯成「國家總統」，外界估計此舉是迎合國際潮流……（點擊了解更多）

印度忌憚農民走國際戰線？

印度近月爆發大批農民示威抗議農業改革法案，莫迪政府飽受壓力，當地警方經調查後，2月13日拘捕22歲社運人士拉維，指控她是製作及散播懶人包的主要陰謀者，以圖製造假消息及散播對政府不滿。印度大動作打壓「懶人包」背後，反映的可能是擔心事件進一步衝出國際，引起3,000萬名海外印度人群起關注和施壓，恐處於備受「內外夾攻」的尷尬局面......（點擊了解更多）

澳洲對Facebook

澳洲準備立法，強制科技企業使用當地媒體內容時，須向對方付費。其中Google已經與當地至少一間傳媒達成共識，不過另一大型社交平台Facebook則有不同回應措施……（點擊了解更多）

編輯精選

Neuralink｜是什麼令Elon Musk夜不能寐？

寒流襲美增至21人死 內布拉斯加州氣溫破紀錄達零下31度

杜拜公主逃亡失敗 失蹤多年後片段流出 自述被囚禁有如人質

必看話題文章

英國王室｜99歲菲臘親王身體不適入院 預計留院數天接受觀察

尼日利亞多名槍手半夜襲擊校園 殺死1學生綁架逾40人

日本恐怖奇案｜他們喝下「防疫人員」給的藥 瞬間銀行屍橫遍野

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。