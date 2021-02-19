一分鐘看世界｜Facebook為何捱罵、變種病毒打擊疫苗？東奧新會長

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-19 07:00

今天是2月19日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

Facebook為何被斥惡霸

經過數個月的磋商，Google與澳洲的爭拗逐漸塵埃落定，但另一涉事科網巨頭Facebook則拒向澳洲妥協，並禁止澳洲媒體發布新聞內容及相關文章，澳洲用戶亦沒法閱讀及轉載新聞內容。這場風波始於一個法案，Facebook的新舉動引來爭議，被指是惡霸所為……（點擊了解更多）

澳洲廣播公司（ABC）現已沒法在其Facebook專頁發布內容（Reuters）

火星任務

美國太空總署（NASA）2月18日宣布，「毅力號」火星探測器（Perseverance）航行近7個月後，終於到了進入火星大氣層的關鍵時刻……（點擊了解更多）

法國總統馬克龍2月18日在巴黎的國家太空研究中心（CNES）視察美國「毅力號」著陸火星的情況。（Reuters）

變種病毒打擊疫苗？

輝瑞（Pfizer）與美國德州大學研究指出，輝瑞疫苗對抗南非變種病毒株會降低功效，但藥廠強調疫苗仍有一定保護能力。聯合國秘書長古特雷斯則關注疫苗分配不公問題，他稱有130國至今仍未取得一劑新冠疫苗……（點擊了解更多）

▼想知道其他地方民眾及國家領袖在疫情持續期間的工作或生活，請點擊放大觀看：

東京奧組委新會長

東京奧組委正式決定由橋本聖子擔任新會長，接任已經因失言風波而辭職的原會長森喜朗。橋本聖子原本是日本奧運大臣，她已向首相菅義偉辭任奧運大臣一職，並強調要舉辦安全又安心的奧運……（點擊了解更多）

2016年里約奧運後，橋本聖子（右）同年10月在東京與日本得獎選手出席慶祝活動（Getty）

緬甸藝人因鼓勵示威遭通緝

緬甸反軍事政變示威持續，據報當地警方在第二大城市曼德勒（Mandalay）以武力驅散示威者，超過100人受傷。警方也通緝6名藝人，稱他們涉嫌鼓勵示威，號召公務員罷工......（點擊了解更多）

圖為2月17日，緬甸仰光市繼續有民眾發動大規模示威，抗議軍方發動政變。（Reuters）

↓相關新聞：緬甸數以十萬人再示威 自政變後最大規模 仰光民眾集體堵路

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