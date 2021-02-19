美國「毅力號」探測器成功登陸火星表面

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-19 05:58

美國太空總署（NASA）2月18日宣布，「毅力號」火星探測器（Perseverance）航行近7個月後，成功登陸火星表面，為調查火星是否曾經有生命存在踏出重要一步。

「毅力號」2月18日在火星表面登陸，並向地球傳回首張照片。（Reuters）

「毅力號」進入火星大氣層後，NASA相隔11分半鐘接收到它的信號，其傳回的首張照片證實成功着陸耶澤羅隕石坑（Jezero Crater）。它之後兩年會收集岩石樣本，目標在2030年代將樣本送返地球化驗。另外「毅力號」亦會派出小型直升機，首次於另一行星進行動力飛行，另外也會測試其他技術，包括從火星稀薄的二氧化碳環境抽取氧氣的設備。

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021

「毅力號」在2020年7月30日於佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）由「宇宙神5型」火箭搭載升空，是美國太空總署第九次的探索火星任務。

「毅力號」：法國總統馬克龍2月18日在巴黎的國家太空研究中心（CNES）視察美國「毅力號」著陸火星的情況。（Reuters）

除了美國，阿聯酋和中國較早時亦進行火星任務。其中阿聯酋的「希望號」（Amal）火星探測器在2月9日成功進入環火星軌道，並在翌日在距離火星表面24,700公里的上空拍攝照片。阿聯酋14日公開該照片，見到陽光照在火星上，照片左上方的位置是火星的北極，中間的位置是奧林帕斯山（Olympus Mons），它是太陽系中最大的火山。