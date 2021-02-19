秘魯「疫苗門」醜聞發酵　權貴秘密接種中國疫苗

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-02-19 22:03

在秘魯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情於2020年秋季升溫、死亡人數激增後，秘魯政府包括時任總統比斯卡拉（Martín Vizcarra）在內487名有政治連繫的人，已秘密注射中國國藥疫苗。事件引發外界對疫苗分配不公的質疑。

據《華爾街日報》2月19日報道，在疫苗獲得秘魯有關部門批准前，政府顧問、說客、內閣部長、比斯卡拉及其家人已於2020年9月開始接種。

比斯卡拉自稱是2020年10月與家人以參與臨床實驗人士的身份接受注射，但名為馬拉加（Dr. Germán Málag）的醫生在16日在國會作證時說，比斯卡拉2020年10月1日向他要求2支疫苗。

這場被稱為「疫苗門」的醜聞遭曝光後引發眾怒。

檢方已對2,000劑未經披露的中國疫苗的去向，展開刑事調查。

2020年11月份比斯卡拉被彈劾後，接任總統的薩加斯蒂（Francisco Sagasti）說：「我對此感到氣憤和憤慨。」

薩加斯蒂說：「那些做出這些完全不當及不恰當行為的人，不會在我的政府中有立足之地。」

違規提前接種新冠疫苗事件發酵，秘魯衞生部長皮拉爾馬塞蒂（Pilar Mazzetti）、外交部長伊麗莎白阿斯特特（Elizabeth Astete）以及2名副部長等相繼辭職。