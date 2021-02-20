G7峰會結束　各國同意合作抗疫　推動保障自由貿易

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-20 01:07

七國集團（G7）2月19日舉行視像峰會，會後發表聲明，指希望利用2021年作為轉捩點，推動多邊主義和塑造一個宣揚地球及民眾健康和豐盛的經濟復蘇。他們亦尋求以共同方式應對中國的非市場導向的經濟政策和措施，務求確保一個公平而多邊的全球貿易。

聲明提到，他們以支持一個對所有人公平及互利的全球經濟系統為目標，因此G7會與各方接觸，當中包括20國集團（G20）內中國等大型經濟體。他們亦稱，作為領袖，各國會就集體應對非市場導向政策和措施互相諮詢，並會與其他國家一同處理影響大家的重要全球議題。

G7稱，成員國會攜手建立一個現代化而更自由和公平的有章可循 多邊貿易系統，以反映他們的價值和在完成改革的世界貿易組織（WTO）為中心，實現均衡增長。同時計劃在2021年中在經濟合作暨發展組織（OECD）的框架下，就國際稅務問題取得共識。

聯手抗疫 援助COVAX

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情都是G7的其中一個重要議題，G7同意聯手抗疫，建立一個更美好的世界，指疫情反映全球需要有更強的抵抗力，應對將來可能出現的衛生危機。

主持會議的英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國承諾將來會將大部份多餘的疫苗提供予聯合國支持的新型冠狀病毒疫苗實施計劃（COVAX），而G7亦會為該計劃提供75億美元撥款，為全球的高危人士接種疫苗。德國總理默克爾（Angela Merkel）會後則表示，在全球所有民眾都獲得接種前，疫情都不會結束。

G7峰會：法國總統馬克龍表示，歐盟需盡快向非洲國家提供新型冠狀病毒疫苗。（AP）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指出，非洲需要為當地醫護人員提供1,300萬劑疫苗，警告如果歐盟不及早行動，就會被俄羅斯和中國搶先。

支持東京奧運如期舉行

另外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的一名顧問和路透社表示，G7峰會上曾談及社交平台在保障言論自由的角色，以及如果監管的問題。而日本首相菅義偉稱，G7領袖都表明支持東京奧運可以在今年夏天舉行，以此作為人類克服病毒的證明。