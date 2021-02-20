新冠肺炎｜白宮與社交媒體溝通　要求打擊疫情不實消息

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-20 02:27

美國政府一名高官2月19日表示，白宮與Facebook、Twitter及Google等社交平台企業聯絡，要求對方協助打擊網上流傳關於新型冠狀病毒（COVID-19）的不實消息。

路透社引述消息人士報道，不實消息是影響全民接種的一大障礙，而網上社交平台責無旁貸，因此白宮與Facebook等社交媒體反映有關問題，對方表示理解不實和虛假消息，以及如何解決問題的重要性。

該名消息人士舉例，早前洛杉磯曾有反對疫苗的示威，該示威由一個宣傳主張揭穿疫情、口罩和疫苗的Facebook專頁發起。示威者曾一度阻止民眾到場接種，事件顯示社交平台成為發起反對疫苗等運動的重要工具，而白宮則希望類似事件不再發生。

新冠肺炎：洛杉磯1月31日有民眾在一間疫苗注射中心外舉行示威，抗議接種疫苗和戴口罩等抗疫措施。（Reuters）

多間社交平台都經常表明會打擊不實資訊，惟情況仍然持續。Facebook和Twitter發言人分別表示，公司就有關問題定期與白宮溝通，Facebook指已經推出新措施刪除與疫苗相關的不實內容和帳戶。

消息人士形容，社交平台的態度從善如流，但現時對方能否遏止不實消息散播仍是言之過早。而白宮或會在未來10天左右披露今次溝通的更多細節。

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