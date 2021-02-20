阿聯酋指杜拜失蹤公主在家中被照顧　聯合國要求提供生存證據

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-20 03:24

阿聯酋杜拜公主拉季法（Sheikha Latifa）在2018年逃亡失敗後，一段她的自拍片段在日前曝光，她稱遭到軟禁。外界關注她的安危，杜拜方面2月19日表示，拉季法正在家中獲照顧，不過聯合國則要求杜拜提供她仍然生存的證據。

杜拜酋長家族的聲明指，感謝大家對拉季法的關心，但報道並非反映她的實際情況，稱拉季法的家人證實，她在家人和醫護人員的陪同下，於家中被照顧，惟聲明沒有透露她的情況，而且亦沒有她的近照或片段佐證。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）同日較早時表示，對拉季法的情況表達憂慮，因此要求杜拜政府盡快提供對方現時的情況，證明她仍然生存，同時強調該辦事處會繼續密切留言她的狀況。

圖為英國廣播公司（BBC）取得的片段，拉季法把自己鎖在廁所中，拍攝這段影片。（BBC）

拉季法是杜拜酋長兼阿聯酋總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的女兒之一，她因無法忍受非人生活，於2018年嘗試以海路方式逃亡，但在印度水域附近被抓獲，自此音訊全無。

英國廣播公司（BBC）16日取得她的自拍短片，相信是她在逃亡失敗的數個月後，於被囚禁的莊園中拍攝。她在片中表示，自己關在沒有燈的廁所中，神色慌張地形容逃亡和被捕經過，以及自己的近況等。