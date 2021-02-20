緬甸政變｜王毅與汶萊及印尼官員通話　支持「東盟方式」緩和局勢

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-20 13:24

中國國務委員兼外長王毅2月19日分別與東盟輪值主席國、汶萊外交主管部長艾瑞萬（Dato Seri Paduka Haji Erywan），以及印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）通電話。王毅與兩位官員就緬甸當前局勢交換意見。

艾瑞萬稱東盟高度關注緬甸局勢。緬甸的內部事務最終需要緬人民找到長期解決方案。作為東盟輪值主席國，汶萊希望緬局勢早日恢復穩定。東盟正在考慮同緬甸方進行對話和接觸。中國是緬甸和東盟的最大鄰國，東盟希就緬甸問題同中方保持密切溝通。

王毅說，中方一直支持緬甸的穩定和發展。中方和東盟都認為緬甸面臨的問題屬其內部事務，應在緬憲法和法律框架內尋求和平解決，並有序推進國內民主轉型。中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」為此發揮積極作用。相信東盟作為成熟的地區組織有足夠的政治智慧協助緬甸渡過難關，期待汶萊作為東盟輪值主席國發揮重要的協調作用。

蕾特諾稱印尼高度關注緬甸局勢。國家將推動東盟秉持不干涉內政原則，同緬開展建設性接觸，贏得緬對東盟的信任和信心，幫助緬擺脫困境，繼續推進緬國內包容性民主進程。印尼等東盟國家已提議召開非正式外長會，希望中國支持，並繼續為此發揮建設性作用。

王毅稱沒有其他國家比中國和東盟更關心緬甸的局勢，更希望緬甸恢復並保持和平穩定。他稱緬甸軍方和政黨都對國家穩定和發展負有重要責任。