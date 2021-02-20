緬甸政變｜示威持續19天　迄今逾100傷　累計546人被捕

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-20 18:10

緬甸2月20日繼續有民眾上街抗議軍方發動政變，當中包括少數族裔、LGBTQ（男女同性戀、雙性戀、跨性別、性向疑惑者）群體、運輸從業員及詩人等。緬甸這一波示威已持續19天。

《伊洛瓦底江》雜誌（The Irrawaddy）17日引述致力於促進民主和公眾參與管理的非政府組織甘昂研究所（Kanaung Institute）稱自示威開始至今，已有逾100人受傷，當中10人傷勢嚴重。

緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）19日稱，迄今546人被捕，以及有46人獲釋。

仰光（Yangon）20日有少數族裔人士參與示威。半島電視台報道，儘管少數民族對國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）承諾給予他們自治權抱有疑慮，不過仍強調需要捍衛民主。

有份組織當天抗議活動的那加族（Naga）青年領袖Ke Jung告訴英國路透社：「我們無法在專政之下組成聯邦國家。我們不可以接受軍政府（執政）」。

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首都內比都（Naypyidaw）一名年輕女子9日在警方驅散民眾期間頭部中彈，19日不治，成為首名在示威中喪命的人。仰光及內比都20日有年輕示威者上街聚集，為遇難女子舉行悼念儀式，獻上花及花圈。

軍方亦稱1名警察在示威中受傷，最後死亡。

路透社引述社交媒體的資料稱，警方在第二大城市曼德勒（Mandalay）出動橡膠子彈，有1人輕傷。

軍政府1日發動政變後，限制民眾造訪Facebook、Instagram、Whatsapp及Messenger等社交平台網頁。非政府組織網絡區塊（NetBlocks）19日在Twitter指，軍方再有行動，封鎖所有語言版本的維基百科。

緬甸援助政治犯協會（AAPP）統計顯示，截至19日，已有546人被捕，其中46人釋放。