法國外長：我們已和中國進入對外發展模式和影響力之戰

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-02-22 01:02

近日，法國議會日前審議了新的對外援助法案，法國將重新關注撒哈拉以南的非洲18個國家和海地，援助方式也不再是「貸款」為主，而是將以「直接援助」為主。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月18日在接受（France Inter）採訪時談到，「我們已經和中國進入了（對外）發展模式和影響力的戰爭。」

他指出，法國政府推出的新發展政策法案植根於地緣政治的影響。他強調，「我們要捍衛一種模式和價值觀。」

在談到對外援助法案草案時，勒德里昂在採訪中表示，法國正在對對外公共援助進行再投資。對法國來說，新法案將涉及 「在教育、衛生、性別平等和全球變暖等領域開展具體行動」的援助計劃。

他說：「法國將重回賽場。我們此前停止了對外發展援助。我們在對外援助上支出拮据，因為我們的經濟能力有限，或者意志也有限，這讓我們無法有一個連貫的行動。有了新的法案，我們又回到了對我們至關重要的發展態勢中。」

勒德里昂指出，法國政府將推出新的對外援助法案，該法案將加強法國在地緣政治上影響。他強調，「這也是一場影響力的戰爭。」

勒德里昂說：「重要的是，捐贈可以在重大問題上形成中心合力，它也是一場影響力的戰爭，我們之前沒有意識到這一點。」

在採訪中，法國國際新聞廣播的記者提到，這場「影響力的戰爭」尤其關係到中國，因為中國持有非洲國家46%的債務。而中方的公共援助中，對外貸款則佔了不少的比例。

此外，他暗示所謂「中國債務陷阱」，並宣稱法國的援助方案「將幫助這些國家解決困境」。

他說：「這是一個團結、效率和影響力的問題，因為在發展上，有一個模式的戰爭。那些把發展作為掠奪工具的國家要承擔責任。我們不是這種邏輯，我們是尊重主權和與第三國合作的邏輯。 」

除了債務問題，記者還問及了有關所謂「中國是否有更為奏效的疫苗外交」，對此，勒德里昂表示，這種與中國的競爭也適用於新冠疫苗的供應問題。

勒德里昂卻批評中國所謂「疫苗外交」低效，因為疫苗「未能有效分發」。他說：「我為了鼓勵其他人打疫苗而接種了疫苗。我時常看到機場停機坪上滯留的來自中國的疫苗。並不是因為你把疫苗放在停機坪上，（當地）就會有疫苗接種政策。」