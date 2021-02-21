緬甸政變丨示威者上街抗議曼德勒警察開槍　呼籲2月22日全國罷工

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-21 23:07

緬甸安全部隊2月20日向反政變示威者開槍，最少2人死亡。流血事件無阻人們上街示威，人群2月21日繼續遊行和集會。示威者呼籲他們參與22日的罷工行動。

遊行亦發生在Mya Thwate Thwate Khaing出殯的日子。首都內比都（Naypyidaw）警方2月9日開槍驅散示威者，4人受傷，其中一人正是Mya Thwate Thwate Khaing，她延至2月19日不治。數百人21日出席她的葬禮。路透社21日引述軍方媒體稱，殺死她的子彈不是來自警方，所以一定是由「外部武器」發射。

緬甸政變：圖為2月21日，棺木中是名為Mya Thwate Thwate Khain的示威者。她的葬禮在內比都舉行。她2月9日參加示威期間頭部中槍，延至19日不治。（Reuters）

路透社21日引述目擊者稱，數以萬計民眾在曼德勒（Mandalay）舉行和平集會。曼德勒正是安全部隊20日向示威群眾開槍的地方。

數以千計的示威者亦在仰光（Yangon）的不同地點聚集，他們大多數是年輕人，在聚集期間喊口號及唱歌。網上圖片顯示，國內其他城市也有大量民眾遊行。

示威者準備在22日舉行全國罷工行動，並呼籲所有民眾參與。行動被稱為「22222革命」（22222 Revolution），因明天是2月22日，這樣命名有提及1988年8月8日「8888民主運動」的意思。

國內最大的零售商City Mart Holding、泰國在仰光的批發中心Makro及數個出名的私人企業21日宣布，他們22日會關門。