一分鐘看世界｜中印邊境緊張趨緩、緬甸示威第3周、大蘋果的地利

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-22 07:00

今天是2月22日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

從地理看紐約優勢

新冠疫情肆虐超過一年，在居家工作、遙距辦公漸成習慣的過程中，不少人都發現人與人之間地理上的距離很大程度上是可以靠網絡通訊虛擬世界的接近而被跨越。兩百多年來作為美國第一大城的紐約，也正面臨人們紛紛搬離、移往市郊或其他州份的趨勢。在互聯網時代，地理還能延續紐約的繁榮嗎……（點擊了解更多）

疫情中怎開源？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在全球多家藥廠生產得如火如荼，但仍是供不應求。疫苗分配「極不平衡及不公」的現象已出現，130國至今仍未取得一劑新冠疫苗。美、法、德等相繼做出反應，稱將捐款或捐疫苗。

購買疫苗與運送無處不用錢，在疫情本已衝擊國家經濟的情況下，多地政府面臨節節上升的財政赤字，多國更開始向富人加徵稅項或是正在探討，以求填補財政巨氹。

▼想知道其他地方民眾及國家領袖在疫情持續期間的工作或生活，請點擊放大觀看：

邊境衝突詳情

中國2021年2月19日公布2020年6月15日加勒萬河谷衝突的情況，以及公布中方有4名士兵死亡，1名軍官受重傷。 印度在事發後第一時間公布了死亡20名士兵的姓名和照片，而分析認為，中國延後宣布有關詳情，引導輿論往愛國的正能量發展，而非民粹的方向發酵，這是正確的方式。不過新德里的休兵顯然並非某種一勞永逸的結局。這也就成為北京面前的長遠問題。

解放軍出動運-20專機護送犧牲士兵遺骸：

Facebook「對撼」澳洲

澳洲政府與Facebook就坎培拉擬推新法以強迫科技企業為新聞內容付費發生爭拗，Fb則封鎖澳洲用戶平台上的新聞內容，封鎖政府機構專頁回應，國際社會輿論譁然。加拿大18日也稱跟隨澳洲做法。此舉立即令Facebook完全失去道德光環，被斥以公眾利益作籌碼，以換取公司利益。究竟雙方理據是什麼？最終誰勝誰負？（點擊了解更多）

Facebook突然禁止澳洲用戶轉載澳洲媒體的新聞，以對當地政府推動新法表達不滿。（Reuters）

G7慕尼黑安全會議

美國總統拜登2月19日以視像形式出席慕尼黑安全會議，一開始他就表示：「美國回來了。」美國上周稱向世界衛生組織支付華府拖久的會費、美國正式重新加入應對全球氣候變化的《巴黎氣候協定》等，以行動說明美國欲重振與盟友的關係。然而外界期待再度「回歸」的美國，是這樣的一個美國……（點擊了解更多）

同一天舉行的G7和慕尼黑安全會議是拜登（左）首次在重大國際多邊場合亮相。（AP）

緬甸局勢趨僵

緬甸軍方2月1日發動政變後引發民眾上街示威，自2月2日到2月22日，今天已是第21天。示威者呼籲今日進行罷工。警民緊張關係已在進一步升級，尤其是2月9日中槍的女子19日死亡之後。警方20日向人群開槍，至少3人死亡；此事令人聯想到，這可能是緬甸軍方加強鎮壓的先兆。最大城市仰光市在21日深夜亦傳出20日有警察開槍射殺公民的消息。

圖為2月20日，緬甸曼德勒示威現場的地面上有一大灘血跡。（Reuters）

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