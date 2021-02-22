波音777接連發生3次引擎爆炸意外　惠普同型號引擎可能存在隱患

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-22 16:15

美國一架聯合航空的波音777-200客機在飛行途中引擎爆炸，殘骸砸向民居。事件雖未造成死亡，但已獲全球航空業界關注。美國聯邦航空局（FAA）頒布緊急適航令，要求緊急檢查使用同款引擎的客機，意味很可能要停飛相關客機。

圖為2月20日，聯合航空UA328班機發生引擎故障意外，引擎爆炸後脫落的殘骸從高空散落一地。（Getty）

肇事波音777-200客機使用的，是普惠PW4077型引擎。與波音777客機一樣，PW4077型引擎也是一個已有一定歷史的老設計。波音777-200是波音777系列的第一款機型，自1995年開始投入服務。PW4077是PW4000型引擎家族一員，是波音777客機使用的引擎之一。

搭載普惠PW4077型引擎的波音777，事實在近年已不是第一次發生意外。在2018年2月，聯合航空一架從三藩市飛往夏威夷的客機發生了幾乎一模一樣的事故，引擎在飛行途中突然爆炸，外框飛脫，殘骸一度打穿機身，但幸好飛機成功緊急降落，無人傷亡。

在2020年日本航空一架從那霸飛往東京的波音777發生同類事故，所幸客機成功緊急降落，無人傷亡。

圖為2018年2月，聯合航空從三藩市飛往夏威夷的客機發生同樣的意外，爆炸導致引擎外殼飛脫。（Twitter@erikhaddad）

飛機的引擎不會長期掛在同一飛機上，引擎會定期拆下維修保養，再裝在另一架飛機上繼續使用。兩次意外中使用的引擎均已使用一定長時間：2018年意外中引擎已運轉約7.8萬個小時，約1.4萬次升降；2020年的意外引擎已運轉約4.3萬個小時，約3.3萬次升降。

連同這次發生的意外，意味PW4077型引擎可能存在着隱患，一般的例行檢查和保養可能無法找出，導致引擎長時間使用後發生故障。這亦是為何意外後航空業界會高度重視，下令停飛及緊急檢查的原因。