美國駐伊拉克大使館附近遭火箭彈襲擊

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-02-23 13:45

法國傳媒2月23日報道，軍方和安全部門消息人士稱，一連串火箭彈2月22日襲擊了美國大使館所在的伊拉克首都高度安全區。

在經歷了幾個月的相對平靜後，這是一周內第三次針對伊拉克各地的西方外交、軍事或商業設施的襲擊。根據伊拉克安全部門的一份聲明，至少有兩枚火箭彈擊中了美國和其他外國使館所在的綠區周邊地區。

綠區內的一名安全人士表示，部署在美國大使館的C-RAM反火箭防禦系統沒有開火，因為火箭沒有計劃降落在使館院內。一名安全部門人士稱，至少一枚火箭彈擊中了位於美國外交使團附近的伊拉克國家安全局總部，損壞了停在那裏的幾輛汽車。

聯盟發言人馬羅託（Wayne Marotto）在Twitter上說：「聯盟沒有報吿任何傷亡損失。」目前還沒有人聲稱為襲擊負責，但軍方表示，他們已經在巴格達北部地區找到了發射場。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，美國對最近在伊拉克發生的襲擊「感到憤怒」，並補充稱，將「讓伊朗為其代理人襲擊美國人的行為負責」。「我們不會採取猛烈攻擊和冒險升級的做法，因為這種做法正中伊朗下懷，助長他們進一步破壞伊拉克穩定的企圖。」她說。

報道稱，伊拉克總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）已承諾停止火箭彈襲擊，但仍難以追究這些組織的責任，這激怒了美國。