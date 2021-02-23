印度軍官與中國團長祁發寶對峙畫面公開後　軍官獲政府表彰

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-23 21:22

中國政府2月19日披露2020年6月在「加勒萬河谷衝突」中解放軍的傷亡人數，並公開衝突的現場影片，影片顯示印度一位軍官與中國團長祁發寶對峙。印度高官2月23日嘉獎了這位軍官。

印度曼尼普爾邦首席部長辛格（N Biren Singh）2月23日在官邸接見參與了加勒萬河谷衝突的印度軍官曼寧巴（Soiba Maningba Rangnamei），並為他頒獎，表彰其在衝突中的英勇表現。

曼寧巴是印度比哈爾邦步兵團第16營的一名上尉，是印度那加族，那加人是印度一個古老的民族。曼寧巴出生於曼尼普爾邦的塞納帕蒂縣，2018年加入印度陸軍，參與了2020年的中印加勒萬河谷衝突。

辛格說，很榮幸會見曼寧巴，曼寧巴率領他的部隊在加勒萬河谷衝突中與解放軍對抗。「我們總是感激像他這樣，為了國家的安全和保障，而在前線領導的軍人。」辛格還將會晤的畫面發到了自己的Twitter賬號上。

中方公布加勒萬河谷衝突畫面，曼寧巴與祁發寶對峙畫面曝光（點擊圖集瀏覽）：

+ 4 + 4 + 4

曼寧巴此前就因為在加勒萬河谷的表現受到了印度國防部的表彰，印度總理莫迪（Narendra Modi）親自為他頒發「伐由·塞納獎章」（Vayu Sena），曼寧巴也是第16營唯一獲得「伐由·塞納獎章」的人。「伐由·塞納獎章」也被稱為「戰時英勇獎章」。

他這次再次受到表彰主要是因為中國的一段影片讓他再次受到外界關注。

中國央視新聞公布了4位犧牲的解放軍的生前照片（點擊圖集瀏覽）：

2021年2月19日，中國方面透露，在加勒萬河谷衝突中，解放軍有4人死亡，1人負重傷。中國稱，透露這些傷亡數字的目的是為了以正視聽。