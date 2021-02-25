一分鐘看世界｜印度7684種變種病毒、東盟難做和事佬、波音困境

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-25 08:12

今天是2月25日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

變種病毒可不可怕？

全球研發疫苗對抗新冠肺炎之際，印度專家在國內發現7,684個不同新冠病毒變種，數字驚人，但這不代表印度就是個「新冠變種大國」，因不是所有變異都「有意義」，還在於變種會否引起新一輪爆發……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾或領導人在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

緬甸局勢變東盟難題

緬甸爆發軍方政變後，東盟立場備受關注，作為東盟國家之一的印尼，外長蕾特諾到泰國與緬甸軍政府外長溫納貌倫展開磋商，但印尼要做「和事佬」並不容易，美國媒體便刊出分析文章指，緬甸局勢為東盟帶來複雜挑戰，當中障礙還包括東盟內部的「不干預原則」……（點擊了解更多）

↓緬甸示威者2月23日到印尼駐仰光大使館附近集會請願↓

波音困境

美國聯合航空2月20日一架飛機引擎風扇葉片脱落，導致全球數十架波音777飛機停飛，經初步檢查顯示，事故原因是金屬疲勞。分析認為這次事故與波音機身設計無關，但對不懂飛機製造的普通人來說，波音客機又面臨「航空事故」的形象，令這間公司未擺脫困境……（點擊了解更多）

強制社交媒體付費

澳洲政府與Facebook的爭拗告一段落，澳洲參議院並通過修訂版法案，將強制社交媒體向傳媒付費，預計眾議院也將很快通過草案。但有關事件並未結束，加拿大已表示將與澳洲攜手合作，以確保科技巨企向新聞機構付費，法國反壟斷機構也指控Google未按照規定與新聞出版商就版權談判......（點擊了解更多）

圖為2020年2月15日Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格在德國慕尼黑一個討論會上發言。（Getty）

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