美國貿易代表提名人戴琦：中國既是競爭對手亦是合作伙伴

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-25 10:59

美國總統拜登（Joe Biden）提名戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表，後者2月24日出席參議院聽證會，她表示中國同時是競爭對手，也是合作伙伴。戴琦稱美國要與中國合作應對全球挑戰。

圖為2020年12月11日，戴琦獲拜登提名加入團隊，戴琦在團隊人選公開活動中發言。（Getty）

戴琦在聽證會上，強調拜登政府的立場，包括聚焦於國內勞動力與基建，以提高美國競爭力，並堅守國際貿易規則。

戴琦表示自己曾在貿易代表辦公室擔任中國首席法律顧問3年，讓她擁有應對不公平貿易的第一手經驗。但她未有直接說明將如何處理關稅、出口禁令等的議題，只表示明白現有政策工具箱中的機會和限制。

前特朗普（Donald Trump）政府遺留的貿易挑戰，是他在任時挑起的全球貿易戰，包括對華第一階段貿易協議及仍然存在的超過3,500億美元關稅。拜登稱在完成貿易審查前不會改變關稅政策，並承諾將與盟國一同抗衡中國，而不是像特朗普那樣獨自面對整個國家。

戴琦表示中國是競爭對手，也是合作伙伴，同時中國是巨大的參與者，因此美國需要與中國合作，應對全球挑戰：「我們必須懂得如何邊走路、邊嚼口香糖、還要邊下棋。」