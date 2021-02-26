緬甸政變丨新選舉委員會宣布2020年大選結果作廢

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-02-26 16:03

緬甸軍方接管政權後改組的聯邦選舉委員會2月26日上午9時舉行了首次政黨協調會，會上正式宣布2020年緬甸大選的結果作廢。

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據央視報道，2月26日上午的會議共有鞏發黨、克倫人民黨、土瓦民族黨、新民族民主黨、傈僳民族發展進步黨等53個政黨的60多名代表參加，在參加2020年大選的91個政黨中，有超過半數政黨參加此次會議。

緬甸選舉委員會主席吳登梭（U Soe Thein）主持會議，稱緬甸國家管理委員會於2月2日重組選舉委員會，為重新舉行大選召開此次政黨協調會。

吳登梭宣布，緬甸2020年大選選舉結果已作廢，國家主要權力機構已由國家管理委員會掌管。選舉委員會目前正在審查2020年大選中的選票，由於涉及三百多個鎮區的選票，所以還需要一些時間。在檢查過程中，發現了一些錯誤選票和舞弊現象。他還表示，檢查選票的工作將公開透明地進行，並積極與各政黨合作。

在2020年11月的選舉中，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟贏得了壓倒性的勝利。

2021年2月1日凌晨，緬甸政局突變，總統温敏（U Win Myint）、國務資政昂山素姬及一些全國民主聯盟高級官員被軍方扣押。