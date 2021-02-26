新冠疫苗丨亞洲國家「開打」　韓國香港齊啟動　馬來西亞力推接種

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-26 23:03

亞洲一些相對成功控制新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的國家和地區開始他們的接種計劃。韓國和香港2月26日同日正式開始為民眾接種疫苗。

韓國2月26日開始大規模接種阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）研發的疫苗，首批疫苗會為未滿65歲的長期照護設施院友和員工接種。衛生部門計劃3月底前為約34.4萬名院友和員工及5.5萬名前線醫護人員接種首劑疫苗。他們接種的疫苗需要施打2劑。

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韓國下一批接種疫苗的人士可能是普通醫院的工作人員、護理人員、隔離設施工作人員以及65歲以上的人士。政府其後在夏天會為更加廣泛的成人群組接種疫苗。韓國希望在9月前為70%人口接種疫苗，並在11月前實現群體免疫。

香港2周預約爆滿

香港政府2月18日公布5類優先接種人士，包括醫療機構及抗疫人員、長者以及提供公共服務的人士。公務員事務局局長聶德權同日指，5個組別涉及逾200萬人，為他們接種疫苗，預計需時2個月。

市民2月23日起可透過網上進行預約。5間社區疫苗接種中心和18間普通科門診診所26日為已預約並屬優先組別的市民接種疫苗。

疫苗接種計劃首兩周預約名額已滿。政府3月1日重新開放預約系統，提供共20萬個接種名額。

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馬來西亞強制接種？

多地政府先後推出疫苗計劃，希望盡快解決疫情。不過民眾對疫苗的功效及安全有疑慮，會影響接種計劃進度。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）2月16日呼籲民眾在計劃開始後接種疫苗，並稱不接種的人未來外出時可能會面臨限制。

馬來西亞藥劑學會青年團（Malaysian Pharmaceutical Society-Young Pharmacist Chapter）前委員會成員、藥劑師林建斌（Lim Kean Ping）2月25日在網上節目《開講東方議題》上稱，若接種疫苗人數未達到國家人口70%，雖然目前未有任何官方說法，但如果未能中斷傳播鏈，政府有可能會立法強制接種。