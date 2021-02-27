美國情報部門公開報告　指沙特王儲批准殺害《華郵》記者卡舒吉

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-27 02:32

美國拜登（Joe Biden）政府2月26日公開解密一份情報報告，指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2018年批准暗殺《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）。消息指美國國務院會在較後時間公布對應行動。

該份報告由美國國家情報總監辦公室撰寫，但遭時任總統特朗普（Donald Trump）政府下令禁止公開。報告內容根據穆罕默德的決策方式、其主要顧問的直接參與、他的保安團隊細節等判斷，認為穆罕默德視卡舒吉為當地的一大威脅，因此他支持以暴力方式對卡舒吉滅聲。

美國情報部門在報告中列出21名人士，稱非常有信心證明他們串媒或參與執行穆罕默德的命令，導致卡舒吉遇害。

卡舒吉2018月10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡大使館後失蹤，其後證實遭到殺害。（AP）

總統拜登24日曾表示已看過這份報告，並期待與穆罕默德的父親、國王薩勒曼（King Salman）通電話。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指出，拜登只是與沙特國王聯繫，並指已解密的卡舒吉報告正準備即將發布。

卡舒吉曾多次經專欄批評穆罕默德，他在2018年10月2日進入沙特駐伊斯坦堡總領事館領取結婚所需文件後遭到殘殺，終年59歲。土耳其方面證實他先遭人有預謀地勒死，再遭肢解和棄置。他的遺體至今下落不明。