緬甸政變丨警方進行3周以來最大規模鎮壓　示威踏入25天1人中槍亡

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-27 19:10

緬甸反政變示威2月27日踏入第25天，當地警方在多個城市及市鎮對示威者進行3周以來最大規模鎮壓。英媒同日報道，1名女子中槍身亡，以及有十多人被捕。

情況發生在緬甸駐聯合國大使莫敦（Kyaw Moe Tun）呼籲聯合國「採用任何必要的方法」去制止政變之後。

圖為UNTV的影片截圖。片中緬甸駐聯合國大使莫敦2月27日在聯合國出席大會，舉起象徵抗爭的「三指手勢」。他讀出聲明時表現激動。它是由一些緬甸民選議員撰寫的。莫敦也說自己代表的是緬甸合法政府。他發言後，全場掌聲雷動。（AP）

路透社27日報道引述目擊者指，警方在主要城市仰光（Yangon）及其他地方出動，佔據人們平常集會的地方，在他們聚集時進行拘捕。數名媒體工作者亦被扣留。而即使警方採取行動，還是愈來愈多人上街，警民衝突也發生。

緬甸反政變示威：圖為2月27日緬甸的示威者在仰光舉行集會，一名防暴警察向示威者發射催淚氣罐。（Reuters）

內文引述3間當地媒體稱，一名女子在蒙育瓦市（Monywa）一中部市鎮被槍殺。警方沒有即時評論事件。示威者Aye Aye Tint較早時向路透社表示，警方曾在包圍人群時，向群眾發射水炮。

目擊者稱仰光民眾走上街頭，呼叫口號及唱歌。當警方推進、發射催淚氣體、使用閃光彈並向天開槍時，示威者隨即四散走進小巷。目擊者續稱，示威人數在下午稍晚時最終減少，但警方仍在追逐他們，向天開槍。全日都有人被拘或被打。

路透社引述目擊者及媒體稱，同樣情況出現在第二大城市曼德勒（Mandalay）及數個城鎮，包括南部城市土瓦（Dawei）。