新冠肺炎｜新西蘭出現源頭不明個案　奧克蘭2月28日起封城七天

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-28 05:23

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）2月27日表示，因應最大城市奧克蘭（Auckland）在2月27日發現源頭不明的新型冠狀病毒（COVID-19）感染個案，當地在28日起封城七天。

新西蘭衛生官員指，該名患者在23日出現病徵，估計可能在21日感染，而在患者在病發前曾到多個公眾地方。目前當局未知患者的感染源頭，阿德恩指，根據這個情況，政府有必要下令奧克蘭封城，保障當地民眾。

奧克蘭在三周前因為有一家三口感染英國變種病毒，因此市內大約200萬名居民需留在家中三天抗疫。當局正進行基因排序，調查今次的確診個案是否與月初的感染群組有關。

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阿德恩指，奧克蘭的民眾在封城期間，除了購買日常用品和必須的工作外，其餘時間都應留在家中，另外公眾地方會繼續關閉，而全國其他地方亦會提高防疫措施，限制參與公眾活動的人數等。

受到防疫措施影響，原定在3月5日於奧克蘭舉行的新西蘭對澳洲板球賽，會移師至首都威靈頓（Wellington）閉門上演，另外在3月6日於奧克蘭港口展開的美洲盃帆船賽亦可能受阻。

新西蘭是全球其中一個成功控制疫情的國家，截至28日，當地只有2,372人確診，其中26人喪生。