美國紐約亞裔組織發起示威　抗議涉種族歧視仇恨犯罪事件增加

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-28 10:18

美國紐約市2月27日有民眾集會，抗議當地針對亞裔美國人的暴力事件增加。

由紐約美籍亞洲人聯合會（Asian American Federation）組織的集會當天下午在市政廳附近的曼哈頓下城區（lower Manhattan）福利廣場（Foley Square）舉行，有數百名民眾參加。

圖為2月27日，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在示威現場發表講話。（Twitter@AAFederation）

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、紐約州亞裔參議員劉醇逸（John Liu）、紐約州亞裔眾議員孟昭文（Grace Meng）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）及亞裔的市長參選人楊安澤（Andrew Yang）均現身示威現場。

自前總統特朗普（Donald Trump）開始把新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）稱為「中國病毒」，當地發生愈來愈多出於種族動機的襲擊。36歲亞裔男子25日被刺傷腹部，美國男子職業籃球聯賽（NBA）亞裔球星林書豪（Jeremy Lin）同日也透露自己曾遭受種族歧視。他指出，雖然自己是擁有9年NBA資歷的老將，仍無法保護他在球場上免被稱為「冠狀病毒」（coronavirus）。美國司法部26日稱，將就仇恨犯罪事件增加展開調查。