沙特阿拉伯王儲特工組織曝光　曾因太忙碌要求齋戒月加發獎金

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 15:22

美國國家情報總監辦公室26日公布的新解密文件顯示，與殺害沙特阿拉伯異議記者有關的人員中，7人屬於沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的菁英特工組織「快速介入小組」（Rapid Intervention Force）。《紐約時報》報道，這個小組專門在沙特阿拉伯國內外鎮壓並誅殺異議人士，曾因太過忙碌，向王儲顧問要求加發獎金。

快速介入小組似乎是在2017年穆罕默德成為王儲後開始行動。美國官員透露，小組在國內外執行過數十個任務，包括把公民從其他阿拉伯國家強押回國，而且涉嫌關押並虐待鼓吹解除沙特阿拉伯女性開車禁令的知名女權人士，其中，魯嘉因．哈德洛爾（Loujain al-Hathloul）2018年被關，本月獲釋，另一名被關押的是大學講師，2018年因遭受精神虐待企圖自殺未遂。一些被捕者曾關在王儲和國王薩勒曼（King Salman）的豪華宮殿裏。

美國官員透露，快速介入小組的現場指揮官曾因為小組太忙碌，2018年6月向穆罕默德的一名顧問要求，在穆斯林慶祝齋戒月結束的開齋節加發獎金。

小組負責人是王儲高階幕僚、沙特阿拉伯王室公關總管卡塔尼（Saud al-Qahtani），他的職責包括帶領沙特阿拉伯網軍打壓異議。文件指出，卡塔尼「不會做出王儲不允許的任何決定」。

小組的現場指揮官是情報官員穆特里卜（Maher Abdulaziz Mutreb），常與王儲出訪。還有一名成員是王室隨扈哈比（Thaar Ghaleb al-Harbi）。新解密文件指出，這三人都參與謀殺卡舒吉（Jamal Khashoggi）。目前不清楚小組是否有任何成員受審或被判刑，不過，沙特阿拉伯政府已公開宣告卡塔尼無罪，理由是涉案證據不足。

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