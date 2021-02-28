英女王與哈里通話　為孫兒孫媳幸福感高興　籲勿忘維護王室價值觀

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 22:02

英國每日鏡報26日獨家披露，英女王伊利沙伯二世和遷居美國的哈里王子已經通過電話，據指女王相當和藹，對哈里和妻子梅根「找到幸福」感到高興，同時也不忘要求他維護王家的家庭價值觀。

一位和哈里關係密切的消息人士說，「哈里跟女王講過話了，她告訴他說，她很高興他已找到幸福，只願他與他的家人過得最好。」

消息人士指女王在通話表示，她看到哈里為他在王家的立場掙扎，總對他充滿着慈愛與同情，哈里則向女王解釋，他不後悔做出卸下資深王室成員身分的決定，還進一步詳細說明他對自己未來角色的想法。

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這位消息人士說，「哈里形容這就像獲得自由，但他知道他對王家負有責任，同時重申他的承諾，絕不會做出任何讓他們蒙羞的事情。」

消息人士還說，這次通話就是關於放下過去，「一位關心的祖母與她孫子進行非常融洽的對話」。

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王室26日發布視訊對話影像，讓女王呼籲民眾「為其他人想想」，有疫苗就要接種，但美國美國哥倫比亞廣播公司（CBS）The Late Late Show節目幾小時後就釋出哈里訪談搶先看的影像，讓王室官員放話稱此事「沒有幫助」、引發白金漢宮「不安」。

不過，哈里與梅根的事情紛紛擾擾一年多，據悉女王已希望「有個新開始」。一位王室消息人士向每日鏡報表示，女王已告訴其他王家成員，她希望此事就到此為止。

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