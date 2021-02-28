緬甸示威第27天　警大舉鎮壓出動水炮催淚彈　仰光土瓦集會傳4死

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-28 15:51

緬甸反政變示威2月28日踏入第27天，警方連續第2天鎮壓國內示威者。英國路透社同日引述當地醫生報道，最大城市仰光（Yangon）一名男子胸口中槍，送院不治身亡。據當地媒體報道，南部城市土瓦（Dawei）的集會中有3名男子中槍死亡。

多地民眾28日響應網上號召，繼續上街聚集，大批警員和士兵同日早上出動，在全國數處面對正在聚集的人群時，都上前驅散。

路透社28日引述目擊者報道，警方當天早上出動，佔據仰光主要示威場地，當時示威者開始聚集時，他們進行拘捕。

法新社同日引述示威者Amy Kyaw稱，她在仰光市中心一個社區參加示威。她稱當人們到達示威場地時，警方在未有事先警告的情況下開始開槍。

路透社引述一名醫院醫生指，仰光1名胸口有槍傷的男子送院，其後已經死亡。

緬甸反政變示威：圖為2月28日緬甸曼德勒的示威者在警方到達示威場地時高叫口號。（AP）

社交媒體上的直播片段顯示，保安部隊在仰光利用催淚氣體、水炮驅散人群。第二大城市曼德勒警方動用水炮。

法媒引述醫護義工Pyae Zaw Hein及當地媒體Dawei Watch報道，當保安部隊在土瓦的集會展開行動時，3名男子死亡，至少20人受傷。

土瓦位於德林達依省（Tanintharyi），是緬甸的經濟特區。土瓦是參照中國深圳建構而成。

Pyae Zaw Hein說，3人身中槍死亡，傷者則是被橡膠子彈擊傷。他稱可能尚有更多傷亡，因為續有人被送進來。