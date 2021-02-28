緬甸政變丨投資者已在「變心」？日媒：資金轉投柬埔寨與越南

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-28 19:31

日媒2月27日報道，緬甸政變逼使本來專注投資該國的投資者，在鄰近地方尋找其他機會。東盟（ASEAN）「新四國」包括柬埔寨及越南等或將坐收漁翁之利。

《日本經濟新聞》27日報道，Delta Capital、Anthem Asia及其他專注於緬甸市場的基金現正採取觀望態度，而那些業務範圍更廣的基金正將資金輸往柬埔寨和越南等地。那些國家當中，越南更是「香餑餑」。

Delta Capital及Anthem Asia總部在緬甸仰光。

緬甸反政變示威：圖為2月28日緬甸的學生在仰光遊行。（AP）

以柬埔寨為基地的Obor Capital提出其看法。首席營運總監迪克（Andrew Durke）稱預期很多投資者會由以往的「唯緬甸」策略，改成「地區策略」。他說：「這會是緬甸的損失，其他東南亞國家所得。」

Capria Ventures合夥人理查德（Dave Richards）稱，一些或已投放到緬甸的資金，將轉往其他地方。「位於這區的國家會受惠」。Capria Ventures總部在美國。

《日本經濟新聞》稱，很多企業已終止一些緬甸的合作夥伴關係，它們都涉及與緬軍有連繫的公司。